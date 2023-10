Trailer Ferry de Serie is uit en hier zie je als eerste de nieuwe beelden

Goed nieuws voor fans van de populaire serie Undercover en de film Ferry, want de trailer van Ferry de Serie is uit. Eerder bracht Netflix al wat korte fragmenten naar buiten, maar nu wordt in 1,5 minuut ook echt duidelijk wat het verhaal is.

Nog vier weken en dan zie je Frank Lammers weer bij je in de woonkamer als Ferry Bouwman. In de nieuwe serie gaat de acteur uit Mierlo nog een stapje verder en houdt hij het niet bij drugsdealen alleen. Hij probeert deze keer voet aan de grond te krijgen in de Brabantse onderwereld als beginnend xtc-producent. Bekijk hier als eerste de nieuwe trailer: