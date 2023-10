Glenn Coldenhoff gaat knallen op WK motorcross: 'Wil het Wilhelmus horen'

Er staan dit weekend drie Brabantse motorcrossers aan de start van de Motorcross of Nations, het wereldkampioenschap voor landenteams. Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Kay de Wolf gaan in Ernée in Frankrijk een gooi doen naar een podiumplaats. "Ik hoop dat aan het einde van de dag voor ons het Wilhelmus klinkt", zegt Coldenhoff.

Door het ontbreken van vijfvoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings staat er zondag tijdens de Motorcross of Nations niet het allersterkste Nederlandse team aan de start. Maar nog altijd drie goede motorcrossers die hoge ogen kunnen gooien. "Jeffrey is geblesseerd geweest en heeft deze week pas weer voor het eerst gereden", vertelt Glenn Coldenhoff. "Dan is het niet verstandig om hem meteen los te laten op een WK. Want als hij meedoet, doet hij mee om te winnen. Het komt voor hem gewoon nog te vroeg. Maar Calvin Vlaanderen en Kay de Wolf hebben een goed jaar gedraaid, dus dan het is goed zo. Ik heb er vertrouwen in."

"Als voorbereiding zijn we met ons hele team een escaperoom ingegaan."

Winst, zoals in Assen in 2019, zal heel moeilijk worden voor Nederland. Maar alles beter dan de teleurstellende zevende plek van vorig jaar. "Frankrijk en Australië zijn de landen die er bovenuit steken en de meeste kans maken op de titel", denkt Coldenhoff. "Maar daarna zijn er heel wat teams gelijkwaardig. Denk aan Spanje, Duitsland, Amerika en natuurlijk België. Daar passen wij ook tussen en als we alle drie een goede dag hebben, kunnen we zeker op het podium komen. Dat zou echt geweldig zijn!" Coldenhoff, Vlaanderen en De Rooij doen er in ieder geval alles aan om dit weekend in Frankrijk een topprestatie neer te zetten. Een stukje teambuilding vooraf bijvoorbeeld. "We zijn met ons hele team een escaperoom in geweest", vertelt Coldenhoff over de voorbereiding. "Of eigenlijk zijn we twee keer de escaperoom in geweest, want de eerste keer kregen we de puzzel niet opgelost en kwamen we er niet uit. Bij lange na niet", lacht hij. "Gelukkig lukte het de tweede keer wel. We hebben veel gelachen en dat was goed voor de sfeer."

"Ik hoop dat aan het einde van de dag voor ons het Wilhelmus klinkt."

Hopelijk gaat het samenspel dit weekend wel meteen van een leien dakje. "Normaal ben je op een Grand Prix individueel bezig, maar hier rijd je als team voor je land", vervolgt Coldenhoff. "In zo'n wedstrijd moet je het toch samen doen en dan komt er ook tactiek aan te pas. Dat zullen we samen moeten bespreken en dat maakt het speciaal." Coldenhoff zelf zal vol vertrouwen naar Frankrijk afreizen. Hij was afgelopen seizoen de beste Nederlander in de MXGP en is inmiddels verzekerd van een nieuw tweejarig contract op het hoogste niveau. "Ik zal bij mijn huidige team blijven, maar het motormerk waarop ik ga rijden is nog niet bekend." "Dat wordt allemaal wel duidelijk na de Nations", besluit de coureur uit Best. "Ik heb er zin in, want het wordt een gigantisch evenement met heel veel publiek. Ik weet dat er ook veel Nederlanders komen kijken en dat is extra leuk voor ons. Ik ben echt een trotste Nederlander en hoop dat aan het eind van de dagvoor ons het Wilhelmus klinkt." Komende zaterdag is in Frankrijk de kwalificatie en zondag de wedstrijd van de Motorcross of Nations. In 2019 won het Nederlandse team voor het laatst het WK motorcross voor landenteams: