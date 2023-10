Tankstations in problemen door vernielingen: 'Ziet niet hoeveel je tankt'

Wie deze vrijdag wil tanken in en rond de wijk De Rompert in Den Bosch kan niet bij alle tankstations terecht. Er zijn donderdagnacht vernielingen aangericht bij meerdere tankstation, maar ook aan geldautomaten, auto’s, scooters. Bij één tankstation kan helemaal niet meer getankt worden, maar ook bij andere pompen is het behelpen. De politie heeft een verdachte aangehouden, een man van 31 uit Den Bosch.

Bij tankstation Esso aan de Grobbendoncklaan heeft de vernieler glas van de pompen ingeslagen. “Mensen kunnen hier momenteel niet tanken. De tellers van de pompen zijn helemaal defect. Je weet dus niet hoeveel je tankt”, vertelt een medewerker van het benzinestation.

Het bedrijf dat de reparatie zal uitvoeren is ingelicht, maar het is nog niet duidelijk wanneer er weer getankt kan worden. “We staan met spoed op de lijst. We weten alleen nog niet wanneer wij aan de beurt zijn want we zijn niet de enige. Het is vrijdag dus ik hoop dat alles nog voor het weekend gemaakt wordt, maar dat is nog niet zeker.”

Bij tankstation BP aan de Sint Teunislaan kun je nog wel tanken, maar je kunt niet goed aflezen hoeveel je tankt. Een medewerker heeft de vermoedelijke dader waarschijnlijk gezien. “Ik was vanochtend vroeg mijn werk aan het opstarten, toen ik buiten ineens een hoop glas op de grond zag liggen. In korte tijd heeft de dader de schermpjes kapot gemaakt. Tien minuten eerder had ik al iemand zien fietsen met een capuchon op, maar ik dacht dat die gewoon onderweg was naar zijn werk."

Ook het onbemande tankstation Total aan de Bruistensingel is toegetakeld. Aan dezelfde straat is een tankstation van Shell dat wel bemand is. Medewerker Maud vertelt wat ze bij Total gezien heeft: “Bij dat tankstation staan vier pompen en bij één pomp is het glas ingeslagen. Daardoor werkt de pomp aan de andere kant ook niet meer. De helft van het benzinestation doet het dus niet meer."

In vier uur tijd vernielde de man verschillende tankstations, geldautomaten, scooters en auto's: