Edwin kreeg een hartstilstand op het voetbalveld: ‘Leef nog dankzij AED'

Het scheelde heel weinig of Edwin Gevers (52) uit Uden was er niet meer geweest. In 2021 kreeg hij tijdens een voetbaltraining een hartstilstand. Dankzij het gebruik van een AED en het snelle handelen van zijn clubgenoten bij UDI’19 kan Edwin het nog navertellen. “Hierdoor zie je hoe belangrijk het is om kennis over reanimeren met een AED in huis te hebben”, zegt de voetballer.

De redders waren An van de Broek en Christel Bongers. Zij herinneren zich het moment nog als de dag van gisteren. “We hebben hem op de rug gedraaid. Iemand is begonnen met hartmassage, een ander gaf mond op mondbeademing en ondertussen werd de AED gehaald”, vertelt An.

Op 10 april viel Edwin neer op het veld, om een paar dagen later pas wakker te worden in het ziekenhuis. Het was Edwins teamgenoten eerst niet duidelijk dat hij een hartstilstand had. "Eerst dachten ze aan een epileptische aanval, maar twee vrouwen van het veteranenteam zagen dat ik helemaal blauw werd en vermoedden dat er meer aan de hand was", zegt Edwin op de plek waar het destijds misging.

De vereniging dacht goed voorbereid te zijn, want er was een AED aanwezig op het complex. Maar deze zat achter slot en grendel. An: “De code, 1-1-2, was heel logisch maar denk je in zo'n situatie niet over na. Toen is de AED van de muur getrokken, want dat was van levensbelang."

Na de gebeurtenis heeft de club de werkwijze met AED’s meteen aangepakt. Zo is het apparaat nu makkelijker bereikbaar. "Die code zat erop om diefstal te voorkomen, maar achteraf gezien is dat dus niet handig. Nu zit er een alarm op de AED, zodat iedereen in de buurt weet dat het apparaat nodig is of dat het wordt gestolen", zegt clubarts Jan van Asseldonk.

Ook zijn er inmiddels zo’n 80 vrijwilligers opgeleid tot hulpverlener. An weet hoe belangrijk het is om de juiste kennis in huis te hebben. "Ik heb een achtergrond als verpleger, dus ik wist wel hoe ik Edwin moest reanimeren. Maar ik had geen kennis over de AED of hoe ik deze moest gebruiken", zegt ze. "Daardoor plakten we de plakkertjes van de AED eerst verkeerd om op Edwin zijn borst."