Voor het eerst dinosaurusveren te zien in Nederland: ‘Lot uit de loterij'

Je zag ze misschien in de films van Jurassic Park of op plaatjes, maar nog nooit konden we in Nederland de veren van dinosaurussen in het echt bekijken. Tot nu. Het Oertijdmuseum in Boxtel gaat dinoveren tentoonstellen die jarenlang in een kluis van een verzamelaar lagen. Maarten de Rijke (23) van het museum onderzocht ze de afgelopen maanden en kan niet wachten om ze aan het publiek te laten zien. “Dit is een jongensdroom die uitkomt”, zegt hij glunderend.

De veren zijn behouden gebleven in barnsteentjes, versteende boomhars. Ze zijn ooit opgegraven in Myanmar in Zuidoost-Azië en waren in handen van een privéverzamelaar in Duitsland. Het Oertijdmuseum kocht ze van hem. “Er zijn wel meer veren uit Myanmar, maar meestal liggen die in een kluis en wordt er alleen een foto van gemaakt", legt Maarten uit. "Barnsteen is namelijk heel fragiel en kan niet goed tegen zonlicht." Maarten mocht de stenen de afgelopen maanden onderzoeken. Dat moest heel voorzichtig gebeuren. Met handschoenen aan, zodat het zuur van zijn handen de barnsteen niet aantast. Op tafel en op de grond lag schuimrubber om de stenen te beschermen. Al snel was zeker dat het om echte dinoveren gaat. Ze lijken namelijk op de veren die werden gevonden op een dinoskelet dat in China werd opgegraven.

"Dit is echt een tijdscapsule. Dichterbij kom je niet."

Maarten is al sinds zijn jeugd gefascineerd door dinosaurussen. Als driejarig kind was hij met zijn opa en oma in Duitsland. Hij vond een steen met een afdruk en dacht hij een fossiel gevonden had. Ze gingen ermee naar een museum, waar bleek dat dat niet zo was, maar zijn liefde voor de dino's liet hem nooit meer los. Voor hem zijn de dinosaurusveren dan ook een jongensdroom die uitkomt. “Ik heb die stenen van honderd miljoen jaar oud gewoon in mijn handen gehad", zegt hij. "Die veren hebben ooit aan een dino gezeten. Bij één stuk kun je zelfs inbeelden hoe hij eruit heeft gezien. Dit is echt een tijdscapsule. Dichterbij kom je niet.”

"Het is een lot uit de loterij.”

Het museum heeft tien veren gekocht, waarvan ze de zes mooiste laat zien. Van welke dinosaurus die zijn kon niet worden ontdekt, maar het zijn veren van het hele lichaam. Volgens Maarten is het een zeldzame vondst. “Als je een ton barnsteen zou kunnen krijgen, vind je daarin misschien één veertje dat niet eens mooi is. Het is een lot uit de loterij.” Omdat barnsteen dus niet goed tegen zonlicht kan, is de tentoonstelling zo ingericht dat de stenen niet achteruit gaan. “De stenen met de veren staan in een donkere ruimte. Als bezoekers binnenkomen kunnen ze op een knop drukken, waarmee het licht maar een paar minuten aan gaat”, legt Maarten uit. "Op die manier blijven de barnstenen zo lang mogelijk goed." Vanaf volgend weekend kunnen bezoekers de dinosaurusveren bekijken in de nieuwe expositie ‘Tijddruppels, hars uit de dinotijd’. Naast dinosaurusveren wordt ook een unieke schorpioen voor het eerst tentoongesteld. In januari bleken resten van een embryo in een dino-ei te zitten. Bekijk hier de beelden van die ontdekking: