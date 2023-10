Wagenbouwers in problemen omdat ze geen plek hebben voor hun carnavalswagen

Meerdere carnavalsverenigingen komen in problemen doordat ze geen plek hebben om hun carnavalswagen te bouwen. Stichting Carnaval De Moeslanden die de optocht in Schaijk organiseert, ziet dat sommige clubs zelfs helemaal niet meer mee kunnen doen.

CV Hedde Wellus uit Schaijk werd in september 2022 opgericht. Dankzij de carnavalsstichting konden ze in hun eerste jaar een bouwschuur gebruiken. “Het was een loods die we voor één jaar mochten gebruiken", vertelt Sjoerd Langendijk van de bouwgroep. Nu moeten ze opnieuw naar een andere bouwplek. “We doen hoe dan ook mee met de optocht. Of het nu met een grote wagen is of als loopgroep.”

CV We Zen Der Ok Nog is het nog niet gelukt om een goede plek in Schaijk vinden. Daarom moesten ze uitwijken naar Velp, maar dat is al gauw een half uur fietsen. Guus Sol van de bouwgroep: "Het komt weleens voor dat er in de groepsapp wordt gezegd dat ze geen zin hebben om dat eind te fietsen. Dat is jammer.”

Afzeggingen

Wouter Spijkers zit in de organisatie van de optocht. Hij vindt het heel vervelend dat de clubs geen plek kunnen vinden. Er zijn volgens hem zelfs clubs die daardoor moeten afzeggen. “Daar balen wij enorm van. Zelf hebben we als stichting ook geen ruimte meer. Anders mochten de clubs natuurlijk bij ons bouwen.”

Spijkers heeft wel een verklaring voor het ruimtegebrek. “Boeren hebben niet graag vreemden over de vloer. Ook zijn er steeds minder boeren.” De organisatie probeert oplossingen te vinden. “We proberen de oude gemeentewerf geschikt te maken om wagens te bouwen. Daar praten we al over met de gemeente. We verwachten dat het binnenkort geregeld wordt,” aldus Spijkers. De gemeente laat weten dat ze graag wil meewerken aan een oplossing op de oude gemeentewerf.