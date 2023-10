Omwonenden weten het zeker: voormalig feestpaleis wordt 'Polenhotel'

Voormalig feestpaleis Jaiselings Royal Palace bij Wernhout. (foto: Raoul Cartens) (foto: Raoul Cartens) Volgende 1/2 Voormalig feestpaleis Jaiselings Royal Palace bij Wernhout. (foto: Raoul Cartens)

Een voormalige feestpaleis in Wernhout wordt een hotel voor ruim 500 arbeidsmigranten. Dat zeggen direct omwonenden van het failliete en leegstaande Jaiselings Royal Palace. Ze zeggen 'signalen' te hebben gekregen uit het gemeentehuis. "Ik ben bang dat we er veel last van gaan krijgen", stelt een buurvrouw.

Volgens de omwonenden van het pand in Wernhout waren de eerste berichten dat er ruim 500 asielzoekers in zouden komen. Daarmee zou de gemeente niet akkoord zijn gegaan. "Nu komen er evenveel arbeidsmigranten in", verzucht een man die tegen het voormalige feestpaleis woont. "De geruchten dat de deal al rond is, gaan hier al weken rond", vult zijn vrouw aan. "Maar van de gemeente hebben wij niks gehoord, zouden wij hier met inspraak niet ook iets over te zeggen hebben?" Een boomkweker aan de overkant van het feestpaleis kent de geruchten ook. "Op het gemeentehuis in Zundert zou alles al in kannen en kruiken zijn. Alleen de gemeenteraad moet er nog iets van vinden. Maar wij als omwonenden zijn nog altijd niet geïnformeerd."

"Door de voormalige bestemming als partycentrum mag hier aardig wat herrie worden gemaakt"