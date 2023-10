Jongeren schreeuwen longen uit het lijf bij het zien van bekendheden

Met Gerald Vanenburg kwam er vrijdagavond een oud-international naar het sportpark van Rood-Wit Veldhoven. De veelal jongere voetballiefhebbers herkenden hem niet, maar dat veranderde toen de ene na de andere YouTube-ster of influencer richting kleedkamers liep. Allemaal deden ze vrijblijvend mee aan een benefietwedstrijd voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Van Vanenburg tot oud-keeper Khalid Sinouh en van rapper ICE tot social media-bekendheid Koen Zitoen: ze kwamen allen naar Veldhoven. "In een kleine twee weken tijd hebben we hele mooie namen gestrikt voor deze wedstrijd. We waren zelfs een beetje verrast dat we zoveel 'ja' als antwoord kregen", aldus organisator Jawad Foujay. "Het is niet belangrijk of ze goed kunnen voetballen, hun inzet en aanwezigheid is al prachtig. Ze willen net als ons een steentje bijdragen aan het goede doel."

Volgens medeorganisator Rachid Chelah blijft het zeer waarschijnlijk niet alleen bij deze benefietwedstrijd. "We zijn trots op wat we deze avond neerzetten. Als alles goed is verlopen, gaan we binnenkort iets heel groots organiseren."