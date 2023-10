Toch geen WK motorcross voor Coldenhoff: gebroken rib en hersenschudding

Een dag voor het WK motorcross is het einde verhaal voor Glenn Coldenhoff uit Oss. De motorcrosser kwam zaterdag hard ten val tijdens de kwalificatiewedstrijd. Daarbij brak hij zijn rib en liep hij een hersenschudding op. "Hij zal dit weekend niet meer in actie komen", meldt de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).

De motorcrosser zou zondag samen met Calvin Vlaanderen en Kay de Wolf aan de start verschijnen van de Motorcross of Nations, het wereldkampioenschap voor landenteams. Alle drie de Brabantse motorcrossers wilden een gooi doen naar een podiumplaats, maar dat zit er voor Coldenhoff dus niet meer in.

"Coldenhoff kwam tijdens de kwalificatieheat in aanraking met Isak Gifting en kwam hard ten val", legt de motorbond uit. "Door het uitvallen van Glenn zullen zondag alleen Calvin en Kay aan de start komen."

Coldenhoff was afgelopen seizoen de beste Nederlander in de MXGP en is inmiddels verzekerd van een nieuw tweejarig contract op het hoogste niveau. Deze week liet hij nog aan Omroep Brabant weten dat hij vertrouwen had in de wedstrijd van zondag. "Als we alle drie een goede dag hebben, kunnen we zeker op het podium komen. Dat zou echt geweldig zijn!", zei Coldenhoff.

In 2019 won het Nederlandse team voor het laatst het WK motorcross voor landenteams: