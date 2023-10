Dankzij Leyla bloeit volkswijk op: 'Iedereen doet iets terug voor elkaar'

Als er een plek is waar mensen echt voor elkaar klaarstaan, dan is het wel Woensel-West in Eindhoven. De wijk stond jarenlang bekend als achterstandswijk, maar inmiddels is het straatbeeld erg veranderd. Mede dankzij Esra en Leyla, die de bewoners bij elkaar brengen in een ontmoetingscentrum. Bewoners krijgen er Nederlandse les, sporten samen en worden vaak uiteindelijk zelf vrijwilliger. "Dit is wat ik zelf in mijn kindertijd heb gemist", zegt Leyla Kalender.

Leyla richtte tien jaar geleden samen met Esra Altmis de stichting Ik Wil op. Daarmee willen ze mensen helpen die moeite hebben om mee te draaien in de maatschappij. De 37-jarige Leyla groeide zelf ook op in Woensel-West en had er geen makkelijke tijd. "Het was toen al een wijk met veel armoede en verslaving", zegt Leyla. “Er zat maar één Nederlands meisje in mijn klas en voor de rest migranten met veelal dezelfde problemen. Er was weinig geld en de meeste ouders spraken de taal niet, dus als kind liep je altijd achter."

"Van welke afkomst dan ook, iedereen is welkom."

Het lukte Leyla om te gaan studeren. Daarna wilde ze iets voor haar wijk betekenen. Het begon klein, maar nu werken er ruim tachtig vrijwilligers bij haar stichting. In een oud kantoorpand organiseren ze allerlei activiteiten waar de hele wijk aan mee kan doen. "We geven Nederlandse les, naailes, mensen kunnen leren tekenen en schilderen en we organiseren sporten", legt Leyla uit. Tijdens een inloopspreekuur kunnen mensen terecht voor hulp bij bijvoorbeeld het vragen van een uitkering of als ze brieven niet kunnen lezen. Daarnaast is er een winkeltje waar mensen gratis gedoneerde spullen kunnen halen. Dit zijn bijvoorbeeld keukenspullen, menstruatieproducten of speelgoed. "Jong of oud en van welke afkomst dan ook, iedereen is welkom." Chaim Leunissen (47) is een van de vrijwilligers. Naast zijn baan bij een softwarebedrijf leert hij bewoners Nederlands. Hij geeft les aan vijftien mensen uit onder meer Syrië, Turkije en Eritrea. "Ze komen graag naar de les. Het zijn mensen die heel graag willen werken, maar dat nog niet mogen omdat ze niet taalvaardig zijn. Dat kan demotiverend werken, maar door het contact in de groep voelen ze zich toch gewaardeerd."

“Vrijwilligerswerk levert heel veel op."

Dankzij de stichting kwam de 42-jarige Aysegul Erdem zelfs aan een baan. Ze werkte vroeger als administratief medewerker, maar raakte werkloos en zat tien jaar lang thuis. Toen ze weer aan het werk wilde, werd ze door het gat op haar cv niet serieus genomen. Daarom ging ze bij de stichting vrijwilligerswerk doen. Aysegul hielp anderen met het aanvragen van uitkeringen en deed zo weer ervaring op. Na anderhalf jaar werd ze aangenomen voor een fulltimebaan. Inmiddels werkt ze bij het UWV. "Vrijwilligerswerk levert heel veel op. Je zit niet stil en dat is heel belangrijk", zegt Aysegul. De stichting Ik Wil nodigt haar nog regelmatig uit als gastspreker. “Ik leg dan aan anderen uit dat geld belangrijk is, maar vrijwilligerswerk ook." De stichting is deze week door de koninklijke familie beloond met een Appeltje van Oranje. Dat is een prijs voor mensen die het verschil maken in de samenleving. Leyla en Esra zijn enorm trots. Ze hebben ook 25.000 euro gekregen. Daarvan gaan ze een groot feest vieren met alle vrijwilligers en de bewoners. “Dit is zo’n mooi moment om die erkenning te krijgen, want we bestaan bijna tien jaar”, zegt Leyla trots. "Iedere keer stellen we het jubileum uit, omdat we het altijd druk hebben. Nu mogen we wel even stilstaan en het echt gaan vieren."

Bewoners en vrijwilligers tijdens een van de naailessen (foto: Leyla Kalender).