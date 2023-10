Motorrijder (34) overleden nadat hij tegen lantaarnpaal botst

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Volgende 1/3 Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

Een 34-jarige man uit Helmond is zaterdagavond overleden bij een ongeluk op de Harmoniestraat in zijn woonplaats. De motorrijder botste tegen een lantaarnpaal, midden in een woonwijk. Volgens de politie was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk.