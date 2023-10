Stel op motor van achteren aangereden, automobilist gaat ervandoor

Een man en een vrouw op een motor zijn zaterdagavond van achteren aangereden op de kruising van de Randweg West met de Ringersweg in Bergen op Zoom. Dit gebeurde rond kwart over acht, vlakbij de verkeerslichten. De automobilist die dit deed, ging er vervolgens vandoor richting de Ringersweg.

De slachtoffers, een 27-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Dirksland, zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie vond de auto later 's avonds terug in Roosendaal. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. De auto is in beslag genomen.

Peugeot met Pools kenteken

De politie roept getuigen die de aanrijding zagen gebeuren of de auto - een zwarte Peugot 107 met Pools kenteken - na de aanrijding ergens hebben zien rijden op contact op te nemen.