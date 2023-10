PSV overtuigt ook tegen Sparta en blijft maar winnen in de Eredivisie

PSV heeft met duidelijke cijfers Sparta verslagen. Op Het Kasteel werden de Rotterdammers met 4-0 verslagen. De Eindhovense ploeg blijft daardoor nog altijd foutloos in de Eredivisie. De doelpunten werden gemaakt door Malik Tillman, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong.

Op bezoek bij Sparta winnen is zeker niet eenvoudig. Sterker nog concurrent Feyenoord verspeelde er dit seizoen al punten. Maar PSV lijkt in de Eredivisie niet te houden. Ook de achtste wedstrijd werd winnend afgesloten.

Na een open begin met kansen aan beide kanten namen de Eindhovenaren al snel het heft in handen. Ze leken vlak voor rust op voorsprong te komen, maar een overtreding van Tillman, die hieraan voorafging, gooide roet in het eten. De afgekeurde goal was wel voer voor discussie, want de overtreding had geen invloed op de treffer van De Jong. Zowel de VAR als scheidsrechter Dennis Higler dacht er anders over.

Sterk uit de kleedkamer

Zonder doelpunten gingen Sparta en PSV rusten in Rotterdam. In de tweede helft kwam in deze situatie snel verandering in. De Eindhovense ploeg kwam ijzersterk uit de kleedkamer en besliste het duel binnen een kwartier.

Uitgerekend Tillman bracht PSV op voorsprong. Een vlotlopende aanval via Hirving Lozano, die de geblesseerd geraakte Noa Lang verving, en De Jong eindigde bij de middenvelder. Voor de Amerikaan was het een koud kunstje om de bal achter Nick Olij te werken. Een paar minuten later was het Bakayoko, die met een verwoestende uithaal voor de 2-0 zorgde.

Ruime zege

De drie punten zaten in de tas, want de voorsprong kwam niet meer in gevaar. Via Vertessen liep de koploper van de Eredivisie verder uit naar 3-0. De Jong maakte er vlak voor tijd nog 4-0 van. Hij miste zijn strafschop, maar benutte de herkansing in de rebound.

PSV mag minimaal twee weken genieten van de koppositie aangezien er volgende week interlands op het programma staan.