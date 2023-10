Haalt de zon de herfstvakantie? Onze weerman weet het

Het nazomerweer van de afgelopen week houdt ook deze week aan. Maar richting de herfstvakantie is er wel wat verandering op komst, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza.

Deze maandag komt de temperatuur uit op 22 graden. Daarbij blijft het volgens Johnny droog. "Het was om kwart voor acht 's ochtends al 16 graden", vertelde Johnny in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Dat is de normale maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar."

Volgens de weerman van Weerplaza is de 22 graden die we deze maandag aantikken geen datumrecord, al is het wel warm voor de tijd van het jaar. "'s Ochtends vroeg viel in het noorden van Nederland regen. Hier in Brabant niet, al is er wel veel bewolking. 's Middags breekt de zon door en dan klimt de temperatuur."