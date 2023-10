Willy en René balen nóg van afgekeurde goal van PSV: 'Belachelijke regel'

Ook de uitwedstrijd tegen Sparta leverde PSV geen problemen op. Na een 0-0 ruststand trok PSV de wedstrijd uiteindelijk met 4-0 naar zich toe. Wat de clubiconen Willy en René Van de Kerkhof betreft, maakte Luuk de Jong ook voor rust al een geldig doelpunt voor PSV. Al werd die op advies van de VAR afgekeurd omdat Malik Tillman voorafgaand aan de goal een overtreding zou hebben gemaakt. Onzin, zeggen gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Een geldig doelpunt, klaar uit."

"Om te beginnen maakte De Guzman eerst een overtreding op Tillman", zegt Willy. "Maar buiten dat blijft het een rare regel. Als de aanval nog een kwartier doorgaat en je scoort dan pas dan, moet die goal worden afgekeurd? Of als ze de bal een keer terug hadden gespeeld, dan was het goed geweest want dan was er een nieuwe aanval begonnen. Maar hoe ver moet je dan terugspelen? Die regel verdient aanpassing." Broer René vindt bovendien dat de scheidsrechter zich niet zo makkelijk moet laten ompraten door de VAR. "De scheids is de baas in het veld."

Volgens de regels kan een doelpunt worden afgekeurd als er door het aanvallende team een overtreding wordt gemaakt 'in aanloop naar het doelpunt'. Maar dat is volgens de gebroeders Van de Kerkhof een rare regel.

Willy en René komen ook terug op de forse kritiek die zij hadden in de podcast van vorige week op verdediger Jordan Teze. Ze zeiden toen dat Teze vaak maar wat deed in het veld en dat zijn spel om te huilen was. Nu zijn ze een stuk positiever over Teze. "Ere wie ere toekomt", zegt Willy. Tegen Sevilla speelde hij heel redelijk en maakte hij de 2-2. Tegen Sparta was hij zelfs een van de besten op het veld. Ik was zelfs trots dat hij zo goed speelde. Zo moet hij spelen!"

Broer René was vorige week net zo kritisch en nu net zo positief over Teze. "Hij speelde tegen Sparta een puike wedstrijd. Ik vond Schouten de beste op het veld maar Teze was ook echt een van de beteren. Hij schoot zelfs bijna een bal van heel ver in de kruising." Blijft wel de vraag hoe het oordeel van de broers vorige week zo kritisch en nu zo positief was. "Misschien wilden wij hem inderdaad even op scherp zeztten", lacht Willy.