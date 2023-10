Jonge 'ondernemer' lokte minderjarige meisjes de prostitutie in: eis 4 jaar

De 24-jarige A.Ö. uit Breda heeft volgens de officier van justitie in 2020 drie meisjes (13, 14 en 15) aan het werk gezet als prostituee in een flat in die stad. Samen met zijn 15-jarige neefje, diens vriendin en nog een 16-jarige vriend had Ö het plan bedacht om met prostitutie geld te verdienen. Maandag werd voor de rechtbank in Breda vier jaar cel tegen hem geëist.

Nee, hij wist niet dat ze minderjarig waren en nee, hij had ze niet gedwongen. A.Ö. werd af en toe emotioneel tijdens de zitting. Hij had spijt en hij schaamde zich voor wat hij in de zomer van 2020 gedaan heeft, zo vertelde hij.

Na drie jaar ontkennen, besloot hij voor de rechtbank toch maar te bekennen dat hij de meisjes de prostitutie in had gelokt met mooie praatjes. En de meiden, die soms verliefd op hem waren, trapten erin. En hij had veel spijt, betuigde hij de hele zitting.

Het plan van Ö en de drie anderen klonk als een woest plan waar niet al te lang over was nagedacht. Ö was de regelaar, zijn neefje van 15 en een vriend van 16 regelden drie meisjes. De vriendin van zijn neefje had als taak de meiden op hun gemak te stellen.

Een advertentie op de website Kinky.nl was zo gemaakt. En meteen meldden klanten zich. Ö. had ondertussen zijn zus om de tuin geleid. Hij wilde haar appartement in Breda wel af en toe gebruiken, zei hij, voor afspraken. En tegen een kleine vergoeding mocht dat.

Maar in werkelijkheid kwamen er prostitutieklanten naar het adres van de zus. Eenmaal daar werden ze ontvangen door Ö., soms in gezelschap van de andere ‘ondernemers’. Vervolgens werd er betaald en ging de klant met een van de jonge meiden naar de slaapkamer.

Kwetsbare meisjes

De rechter hield Ö. voor dat hij misbruik maakte van kwetsbare en heel jonge meisjes. Eén zat in een instelling, een ander heeft een geschiedenis met huiselijk geweld. “En jij deed daar nog een schepje bovenop”, zo hield de rechter hem voor.

Ö. gedroeg zich koel en zakelijk. Hij was niet verliefd op die meiden, wilde geen relatie met ze. En ook had hij zelf geen seks met ze, zo verklaarde hij. Volgens Ö. heeft hij de meisjes nergens toe gedwongen. Maar uit het feit dat alle drie de meisjes na een aantal seksdates geen contact meer met hem wilden, blijkt wel dat ze het werken als prostituee toch niet zo zagen zitten.

De onderneming van Ö. en zijn jonge kompanen was uiteindelijk maar elf dagen in bedrijf. De huisbaas lichtte de politie in en die pakte Ö. en zijn vrienden op.

Psychische klachten

De meiden, die destijds 13, 14 en 15 waren, kwamen maandag niet naar de rechtszaal. Ze hebben te veel last van wat er met ze is gebeurd en zagen een confrontatie met Ö. niet zitten. Volgens de officier van justitie zijn ze heel kwetsbaar. Ze hebben veel psychische klachten en moeite met relaties en het vertrouwen van mannen. De officier vond daarom een celstraf van vier jaar op zijn plaats.

Volgens de advocaat van Ö. is hij niet gebaat bij zo’n lange straf, omdat hij dan zijn baan kwijt is en zijn parttime opleiding niet kan afmaken. Zijn advocaat bepleitte daarom dat Ö. niet meer terug hoeft naar de cel maar een flinke taakstraf krijgt. Ö. heeft al elf maanden in voorarrest gezeten en mag in vrijheid zijn vonnis afwachten.

Behalve Ö. staan maandag en dinsdag ook nog zijn neefje, diens vriendin en een vriend terecht. Ook moeten vier klanten zich verantwoorden voor seks met een meisje van 13.

De rechtbank doet op 1 december uitspraak in alle zaken.