Schutter neemt schoenwinkel onder vuur, wie herkent de dader?

Schoenenzaak Peijenburg aan de Nieuwe Brouwerstraat in Oss werd vrijdagochtend 15 september door een nog onbekende schutter beschoten. In de uitzending van Bureau Brabant op Omroep Brabant televisie zijn beelden te zien van de schutter.

De eigenaar van de schoenenzaak ontdekte dat er in de winkelruit meerdere kogelgaten zaten. Hij bedacht zich geen moment en belde meteen de politie. De politie is al enkele weken op zoek naar de schutter. Bureau Brabant toont deze maandag bewakingsbeelden.

Op de beelden is de schutter te zien. Hij verschijnt ineens in beeld en schiet in spreidstand op het winkelraam. Om het wapen zit een witte plastic tas om de hulzen op te vangen. Volgens de politie zag de actie van de schutter er vastberaden uit. Omwonenden hebben in de nachtelijke uren geen schoten gehoord. Wie herkent de schutter?