Deze doelman kreeg al 26 doelpunten om zijn oren: 'Dit is niet leuk meer'

Het leven van een voetballer gaat niet altijd over rozen. Maar de doelman van Lepelstraatse Boys 1 heeft het wel extra zwaar. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen kreeg hij al 26 doelpunten om zijn oren. Toch houdt hij de moed erin.

Lepelstraatse Boys 1 verloor dit seizoen zijn eerste drie wedstrijden: 10-0, 12-0 en 4-1. De club is bepaald niet lekker begonnen en bij zoveel tegengoals zijn de ogen al snel gericht op doelman Davy van Lieshout. “Je kan wel zeggen dat het nog leuk is, maar dat is het natuurlijk niet”, vertelt de doelman. “Natuurlijk raak ik er wel gefrustreerd door. Er waren ook zeker goals waar ik meer had kunnen doen, maar het is vooral vervelend omdat ik weet dat we beter kunnen.”

"We maken er onderling soms maar wat grapjes over."

Ondanks de frustratie blijft de sfeer in de selectie nog goed. “We maken er onderling soms maar wat grapjes over. Afgelopen week zei onze linksback voor de wedstrijd dat we nu toch echt een keer de nul moesten houden. Dan reageren er een paar met dat hij dan beter op de bank kan beginnen, hahaha!” De doelman moet er opnieuw om lachen. Lepelstraatse Boys heeft ook wel wat pech. De ploeg speelt in de vierde klasse en de KNVB heeft dit seizoen besloten dat de onderste zes ploegen degraderen zodat er een nieuwe vijfde klasse gevormd kan worden. Die is er namelijk nog niet. “Ik vraag me dan ook af waarom de KNVB niet dit jaar al die vijfde klasse invoert. Dan was het voor ons ook wat leuker geweest.”

"Zaterdag gaan we zien of we echt zo slecht zijn."

Helaas lijkt het nog een seizoen afzien te worden, maar Davy geeft de moed nog niet op. “We kunnen echt wel voetballen. In de voorbereiding ging het prima en boekten we op een toernooi goede resultaten. We hebben nu ook alleen nog maar ploegen getroffen die nog niet hebben verloren. Komende week moeten we tegen Welberg. Die hebben ook nog geen punten.” Dan hoopt Lepelstraatse Boys eindelijk weer te winnen, want ook vorig seizoen werd er maar één keer gewonnen. “Tegen Welberg gaan we zien of we echt zo slecht zijn”, besluit de doelman lachend.