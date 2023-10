Willeke wilde Guus Meeuwis tattoo, maar zijn handtekening lijkt op piemel

Tijdens een signeersessie van Guus Meeuwis vorige week in Groningen, liet Willeke Schulten haar idool een handtekening op haar arm zetten. Het was de bedoeling om het over te laten tatoeëren, maar daar zag ze bij nader inzien vanaf. “Ik had het eerst niet goed gezien, maar zijn handtekening leek op een piemel”, lacht de doktersassistente uit Noordwijk.

Na afloop van het concert in Groningen zou Guus Meewis handtekeningen uitdelen voor de liefhebbers. Willeke, al dertig jaar trouw Guus Meeuwis-fan, rook haar kans. Ze wilde een goede handtekening van Guus op haar arm, om die over te laten tatoeëren. “Dus Guus zet zijn handtekening, maar toen ik zei dat het voor een tattoo was, zette hij er nog een streepje extra bij om het 'wat netter' te maken, zoals hij zei.”

Guus Meeuwis signeert de arm van Willeke.

Wat dat opleverde had ze zelf niet eens gezien, maar haar man wel. “Toen we een hapje gingen eten in Groningen, zei mijn man: Guus heeft zijn piemel op je arm gezet. Daarna zag ik het ook: het leek inderdaad meer op een piemel dan een handtekening." Ze moesten er hard om lachen, bekent Willeke. Ze deelde een foto van Guus' handtekening op social media. Dat berichtje werd veel geliket en gedeeld. Ook Guus Meeuwis deelde haar post. De naam ‘Guus’ staat nu wel als tattoo op haar arm want die was wel goed getekend. “De rest komt nog wel”, zegt Willeke. Een afspraak voor een nieuwe signeersessie is er nog niet. De piemel is na een paar keer wassen weer van haar arm verdwenen.