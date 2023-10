Tim en Luuk eten bergen eieren en kwark en trainen zelfs in hun slaap

Tim en Luuk Verbaandert (23 en 21) uit Veldhoven begonnen tien jaar geleden met hardlopen. Ze hebben er veel voor over om zo goed mogelijk te worden. Ze eten bergen eieren en kwark voor de eiwitten en in hun slaapkamers staan hoogtetenten, waarmee je de lucht in het hooggebergte kunt nabootsen. “Zelfs als ze slapen, zijn ze bezig om betere atleten te worden”, vertelt hun vader Ton die ook hun coach is.

Tim traint zeker tien keer per week samen met zijn broer Luuk. Ook de juiste voeding is belangrijk. Tim: “Wij eten gewoon normaal, alleen verbranden heel veel. Daarom is het zaak om veel eiwitten te nemen.” Ton zegt lachend: “De eieren en kwark zijn niet aan te slepen.”

"We waren in het begin geen heel goede hardlopers."

De broers begonnen op het voetbalveld van UNA, maar het waren niet de nieuwe gebroeders Van de Kerkhof. Daarna kozen ze voor atletiek. Tim: “In het begin waren we geen heel goede hardlopers, maar stapje voor stapje zijn we beter geworden.” Bij Eindhoven Atletiek werd hun vader de trainer: een heus driemanschap. Ton: “Dat ik al jaren mijn zonen mag trainen, is hartstikke leuk." Wat Ton van zijn zonen eist op atletiekgebied? “Helemaal niets, het moet vanuit henzelf komen." Beide broers zien het als een voordeel om met hun vader te werken. Tim: “We hebben een hechte band en zijn samen tot dit niveau gekomen. Samen stellen we doelen en daar werken we naartoe. Het voordeel is dat je altijd bij elkaar bent en je eenvoudig kunt sparren.” "Ons eerste doel is om met Tim naar de Olympische Spelen te gaan", zegt vader Ton. Dat is een hele uitdaging, maar een ticket voor de 5 kilometer is het doel. "Als hij daarna professioneel atleet wordt, is het voor hem goed om met een profcoach te gaan werken.”

"Je weet het nooit in de topsport."

Voor Luuk komt Parijs 2024 nog te vroeg. “Op dit moment is Tim verder dan ik. Je weet het echter nooit in de topsport, misschien maak ik de komende jaren wel een grote sprong vooruit.”