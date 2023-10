Verdwaald meisje uit Oekraïne fietst op A27, politie haalt haar van de weg

Een verdwaald meisje uit Oekraïne is maandagavond van de snelweg gehaald op de A27. Het was niemand minder dan staatssecretaris Eric van der Burg die het meisje zag fietsen en de politie inschakelde. Het jonge meisje fietste alleen in het donker over de snelweg.

De staatssecretaris reed ook over de A27 en zag het meisje rond acht uur 's avonds fietsen. Hij aarzelde geen moment en belde de politie. "Het meisje was verdwaald en helemaal in paniek geraakt", meldde Van der Burg op X, voorheen Twitter. De Bredase politie rukte uit en trof het meisje aan op de snelweg. Agenten namen het meisje mee en brachten haar veilig thuis. "Hulde aan de Bredase politie", complimenteerde de staatsecretaris de plaatselijke politie.