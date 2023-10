Bij een brand in een chalet op camping 't Oekeltje aan de Breedschotsestraat in Rijsbergen is een dode gevonden. Bij de meldkamer kwam kort na middernacht een melding binnen over een brandend chalet.

Nadat de brand was geblust vonden brandweerlieden bij een inspectie een dode in het chalet. Het is niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat. Forensische specialisten van de politie doen verder onderzoek.