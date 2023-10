Kakkerlakken teisteren straat in de Reeshof: ‘Ik slaap er slecht van’

In de Lombardijenlaan in de Tilburgse wijk Reeshof kampen bewoners met kakkerlakkenoverlast. Op de auto, in de rubbers en via het raam komen de beestjes ook de huizen binnen. Volgens de bewoners komen de kruipbeestjes uit heggen die hoognodig onderhouden moeten worden. En eigenlijk zou de gemeente zoiets op moeten lossen, maar dat gebeurt volgens hen tot nu toe nog te weinig. De beestjes kunnen ziektes en schimmels verspreiden en mensen kunnen allergisch zijn voor hun uitwerpselen.

"Het is de Duitse kakkerlak", zegt een van de bewoners stellig. En volgens de gemeente Tilburg is het een relatief nieuwe soort die ze in Nederland niet zo veel zien. In ieder geval zijn ze wat kleiner, sneller en komen op de warmte af. "Dus gaan ze op je auto zitten", vertelt de bewoner. "En als je dan 's ochtends de autodeur opendoet, zit de hele rand vol kakkerlakken. Met honderden beestjes op het dak." "Toen het op z'n ergst was, heb ik een week de auto bij mijn ouders neergezet", vertelt een bewoonster. Als ze niet uitkijkt, krioelen ze in de schemering via haar zolderraam de bovenverdieping binnen. "Ik heb alle voegen hiermee volgespoten", zegt ze, terwijl ze een bus kakkerlakkengif van naast de deur tevoorschijn tovert. Zo proberen de bewoners zelf het diertje weg te houden, want tot dusver blijft de oplossing vanuit de gemeente uit. Dat achterstallige onderhoud is namelijk niet nieuw. De Reeshof valt namelijk in de C-categorie als het om de onderhoudsniveaus van de gemeente Tilburg gaat. Het centrum is categorie A en staat bovenaan de lijst. Reeshof kan vaak achteraan sluiten als ze vragen om onderhoud of werkzaamheden.

Daardoor staat er, op de gemeentegrond, wat meer onkruid, groeien de heggen hoger en blijven afgewaaide bladeren langer liggen. Het is er een paradijs voor de kakkerlak. "Ik krijg al jeuk als ik het erover heb", zegt haar buurvrouw. "Ik heb er ook echt slecht van geslapen. Dan zitten ze gewoon tegen de hor van je slaapkamerraam." En een appetijtelijk idee is dat niet. "Normaal is het hier altijd zo verzorgd en doen we zelf juist alles om het hier netjes te houden. Maar als de gemeente hier niets mee doet, moeten we echt aan de bel trekken." En dat is voor bewoners ontzettend frustrerend. Het ongedierte is de druppel. Achterstallig onderhoud is nog tot daar aan toe, maar kakkerlakken gaan de bewoners echt te ver. De buurtbewoners schrijven een brandbrief aan PvdA-gemeenteraadslid Bea Mieris, die op haar beurt dan weer raadsvragen stelt over of en wanneer de beestjes worden verwijderd.

