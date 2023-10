Os Leo uit hertenpark in Reek overleden na het eten van taxustakken

Os Leo, een van de publiekstrekkers in het Reekse hertenpark, is afgelopen vrijdag gestorven. De os is overleden na het eten van taxustakken nadat iemand snoeiafval had gedumpt, zo meldt het bestuur. "Wil je de dieren iets lekkers geven? Houd het dan bij droog brood of groentes."

Arnold Tankus Geschreven door