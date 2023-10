Enorm ijsblok landde op Monique en Roberts schuurdak: 'Alsof het instortte'

Het was woensdagochtend wel even schrikken voor Monique Schoenmakers en haar vriend Robert Pijnenburg uit Loon op Zand. Rond halfacht werden ze gewekt door een enorme knal vlak buiten hun huis. "Het leek wel alsof er iets instortte. Ik dacht: wat gebeurt er nou weer?", vertelt Monique.

Het stel rende naar buiten. Daar zagen ze dat er een enorm ijsblok op en naast de schuur te pletter was gevallen. En daar bleef het niet bij. "Mijn vriend pakte de trap om de schade op het dak van de schuur te bekijken. Een deel van het dak bleek stuk. Ook in de onderliggende spaanplaat zit een gat", vertelt Monique. "De komende dagen wordt er regen voorspeld. We hebben al een bedrijf ingeschakeld om het dak te repareren."

Het huis van Monique en Robert ligt onder een van de aanvliegroutes naar Eindhoven Airport. "Soms komen hier wel vier of vijf vliegtuigen per uur over. Misschien is het wel de ijsvorming die loslaat. Je zal maar zo'n ijsklomp op je hoofd krijgen, dan kun je het niet meer navertellen."

Volgens weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza is zo'n ijsblok zeker geen weerkundig verschijnsel. "Daar is de lucht te warm voor. De temperatuur in de onderste drie kilometer van de luchtlaag is boven het vriespunt. Het komt zelden voor dat ijsvorming van een vliegtuig in een woonwijk valt. Meestal valt dat in een bos of in zee."