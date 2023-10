Help, een kakkerlak! Zijn ze gevaarlijk en hoe kom je ervanaf?

Bewoners van de Lombardijenlaan in het Tilburgse stadsdeel Reeshof hebben last van kakkerlakken. Ze zitten op auto’s, in de rubbers van de auto en dringen zelfs via ramen huizen binnen. De beestjes komen volgens de bewoners uit heggen die nodig gesnoeid moeten worden. Natuurkenner Frans Kapteijns licht een tip van de sluier op.

Een van de bewoners meent dat het zou gaan om de Duitse kakkerlak, maar experts zijn het daar niet mee eens. “Het kan geen Duitse kakkerlak zijn”, zegt Frans Kapteijns. “De Duitse kakkerlak komt niet buiten. Het zal eerder een boskakkerlak zijn en die doet geen kwaad." Er zijn een aantal kakkerlakken die van oorsprong in Nederland voorkomen. "Zij leven in de buitenlucht en komen af op natuurlijke geuren en op wat zij kunnen eten. De boskakkerlak kan niet overleven in een huis of gebouw. Als je ze vindt, kun je ze makkelijk zelf buitenzetten." Maar er zijn ook kakkerlakken die in Nederland voorkomen, die je écht niet wil hebben. Dit zijn de Duitse, Amerikaanse en de oosterse kakkerlak. Deze leven juist wel in huizen en gebouwen. "Deze kakkerlakken leven op warme en vochtige plekken en komen af op voedsel. Je moet ervoor zorgen dat restjes goed worden afgesloten en dat de keuken schoon is." “Wanneer je deze in je huis hebt, dan kun je het beste de bestrijdingsdienst bellen”, laat Frans weten. “Deze kakkerlakken verspreiden en vestigen zich in je huis. Daarnaast kunnen ze bacteriën en ziektes overbrengen die voor de mens gevaarlijk zijn. Ook kun je er astma en verschillende huidziekten van krijgen.” Bij deze drie soorten is het verstandig om actie te ondernemen om de kakkerlak uit je omgeving te krijgen: De Duitse kakkerlak Deze soort komt in Nederland het vaakst voor. Je kunt de kakkerlak herkennen aan de licht oranjebruine kleur met strepen. Het is een soort die wereldwijd voorkomt, maar is ontstaan in de tropen. De kakkerlak is 12 tot 15 millimeter lang.

Deze soort komt in Nederland het vaakst voor. Je kunt de kakkerlak herkennen aan de licht oranjebruine kleur met strepen. Het is een soort die wereldwijd voorkomt, maar is ontstaan in de tropen. De kakkerlak is 12 tot 15 millimeter lang. De Amerikaanse kakkerlak Met 28 tot 44 millimeter is dit de grootste soort die je in Nederland kunt vinden. De kakkerlak heeft een glanzende en roodbruine kleur. Deze soort kan vliegen en komt oorspronkelijk uit Noordelijk Afrika.

Met 28 tot 44 millimeter is dit de grootste soort die je in Nederland kunt vinden. De kakkerlak heeft een glanzende en roodbruine kleur. Deze soort kan vliegen en komt oorspronkelijk uit Noordelijk Afrika. De Oosterse kakkerlak Een andere naam voor deze soort is ook wel de bakkerstor en dat is niet zomaar. Deze kakkerlak heeft een voorkeur voor meel en meelproducten. Herkenbaar is de donderbruin tot zwarte kleur. De Oosterse kakkerlak kan 21 tot 28 millimeter lang worden. Hieronder zie je hoe de drie soorten er uitzien:

Duitse kakkerlak.

Amerikaanse kakkerlak.