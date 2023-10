Dode vrouw gevonden in bosgebied: politie kan nog geen scenario uitsluiten

In bosgebied 't Wasven in Halsteren is dinsdagnacht een dode vrouw gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de vrouw en naar hoe zij om het leven is gekomen. Wat dat laatste betreft is nog niks uit te sluiten, zo laat een politiewoordvoerder woensdag aan het begin van de middag weten.

Dinsdagavond werd via Burgernet een vermissing gemeld van een 75-jarige vrouw in Halsteren. De politie hoopt later woensdag in elk geval te kunnen vertellen of er een eventueel verband is tussen beide zaken.

Foto: Christian Traets / SQ Vision.