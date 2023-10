Enorm ijsblok valt naar beneden, hoe kan dat?

Een enorm ijsblok viel woensdagochtend op een schuur in Loon op Zand. Het blok veroorzaakte een groot gat in het dak van de schuur van Monique Schoenmakers en haar vriend Robert Pijnenburg. Volgens de weerman van Weerplaza is dit geen weerkundig verschijnsel, want daar is de lucht te warm voor. Maar waar komt zo'n ijsblok dan vandaan?

De vingers wijzen eigenlijk allemaal naar vliegtuigen. Op de vleugels kan ijs zich soms vormen tijdens het vliegen. Dat gebeurt volgens het KNMI vooral als een vliegtuig door een wolk vliegt.

Het vliegtuig veroorzaakt dan namelijk trillingen, schokgolven en wervelingen in de lucht. "De onderkoelde druppeltjes in de wolk gaan trillen en kunnen daardoor gemakkelijk bevriezen. Zo ontstaan ijskristalletjes die, als ze groot genoeg zijn, door hun gewicht omlaag vallen", zo legt het KNMI uit op haar website.

Een ijsblok kan van een vliegtuig vallen tijdens het dalen, omdat de temperatuur dan stijgt en het stuk ijs loskomt. Het kan ook gebeuren als het landingsgestel wordt uitgeklapt.

Volgens sterrenkundige Theo Jurriens vallen ijsblokken in bijna alle bekende gevallen in Nederland op plekken die onder vliegroutes zitten. Bij zijn Meldpunt Vallend IJs ziet Jurriens zo'n twee keer per jaar dat mensen dit soort ijsblokken vinden. Maar meestal vallen ze ongemerkt in een weiland, bos of de zee.

Eindhoven Airport

Het huis van Monique en Robert uit Loon op Zand ligt onder een van de aanvliegroutes naar Eindhoven Airport. Woensdagochtend vlogen er verschillende vliegtuigen over hun woonplaats rond het tijdstip dat de ijsbal naar beneden viel. "Soms komen hier wel vier of vijf vliegtuigen per uur over. Je zal maar zo'n ijsklomp op je hoofd krijgen, dan kun je het niet meer navertellen", zegt Monique.

Een woordvoerder van Eindhoven Airport laat weten: "Wij kunnen nooit precies herleiden of dit gebeurd is. Wij hebben er in ieder geval geen enkele informatie over".

Halve tennisbal

Het is enkele keren eerder voorgekomen dat in onze provincie ijsblokken uit de lucht vallen. Het laatste bekende geval was in 2015, toen een klomp ijs in een tuin in Eindhoven viel en uiteen spatte in stukken die zo groot waren als een halve tennisbal.

De bewoner van het huis woonde ook onder een vliegroute van Eindhoven Airport. Volgens Jurriens was het toen ook zo klaar als een klontje dat blok ijs van een vliegtuig kwam. "Het ijs heeft een natuurlijke kleur en is waarschijnlijk aangevroren hoog in de lucht", zei hij destijds toen over.

Er zijn ook gevallen bekend in Nieuw Vossemeer, Raamsdonksveer en Hank.

IJs verwijderen

Volgens het KNMI hebben vliegtuigen tegenwoordig wel systemen die ijs kunnen verwijderen. Zo kunnen systemen aan boord van een vliegtuig de piloot waarschuwen als er grote ijsdruppels op de vleugels zitten. Als die ijsvorming te groot is, kan een piloot op een andere hoogte gaan vliegen om het ijs weer kwijt te raken.

