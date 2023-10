Chauffeur vergeet kraan in te klappen en trekt bovenleiding kapot

De vrachtwagen die woensdagmiddag op de Laagstraat in Vught de bovenleiding van het spoor kapottrok, had de kraan die achter de vrachtwagen hangt niet ingeklapt. Op beelden van ProRail is te zien hoe daardoor de bovenleiding wordt kapotgetrokken.

Op de beelden is te zien dat de vrachtwagen met daarachter een aanhanger het spoor passeert. Goed is te zien dat de kraan ver boven de vrachtwagen uitsteekt.

De kraan trekt daardoor de bovenleiding los, waardoor ook een spoorboom en een lantaarnpaal afbreken. De bestuurders van een vrachtwagentje en een bestelbus, die van de andere kant komen, hebben geluk. Zij worden net niet geraakt. Er is een enorme flits te zien en de losgeraakte bovenleiding zorgt voor een vonkenregen op het spoor. Ook is een rookwolk te zien. Door het ongeluk rijden er tot donderdagochtend half zeven geen treinen, zo laat de NS weten. LEES OOK: Vrachtwagen trekt bovenleiding bij Vught kapot: 'Tot morgen geen treinen'

De vonken vliegen in het rond. (Foto: ProRail)