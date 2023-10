Tv-programma van Peter Gillis verkozen tot allerslechtste van het jaar

Peter Gillis heeft weer een twijfelachtige eer op zijn naam staan. Zijn tv-programma Massa is Kassa is uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het jaar. Dat gebeurde bij de uitreiking van de TV Knollen, een ludieke prijs voor programma’s die eigenlijk niet op tv horen. Ieder jaar wordt die prijs een dag voor het Gouden Televizier-Ring Gala uitgereikt.

Volgens de jury konden we vroeger nog wel lachen om de voice-overteksten van Frank Lammers. “Nu worden we vooral foxwild om het feit dat SBS6 zich in steeds ongeloofwaardigere bochten wringt om Massa is Kassa toch op de buis te houden”, zo oordeelde de jury. Die bestond onder meer uit Rob Goossens van RTL Boulevard.

Plekje op de wc

Peter Gillis zelf kan er niet om rouwen dat hij een TV Knol heeft gewonnen. “Dat is door een jury van drie man bepaald? Ik heb een miljoen trouwe kijkers en fans, dus ik vind het knap dat drie mensen dat kunnen bepalen. Maar toch bedankt.” Hij gaat de prijs naar eigen zeggen een mooi plaatsje op de wc geven. “Ik heb er tien in huis, dus op de minste wc komt hij te staan.”

Voor het echte verhaal van de reallifesoap kunnen de kijkers volgens de jury beter in de dossiers van de FIOD en het Openbaar Ministerie duiken. Er lopen namelijk tal van rechtszaken rond belastingfraude tegen de multimiljonair uit Rijen. En bovendien loopt er nog een onderzoek naar Gillis, omdat hij zijn ex-partner Nicol Kremers vorig jaar zou hebben mishandeld. Desalniettemin is Massa is Kassa dit najaar gewoon te zien op SBS6.