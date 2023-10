Hans geeft de laatste oorlogsherinnering van zijn vader weg

Na 83 jaar krijgt een granaat uit de Tweede Wereldoorlog een nieuw leven. Hans Koevoet (69) uit Eindhoven kreeg het explosief van zijn vader Ko Koevoet, die zo'n 30 jaar geleden overleed. Nu schenkt hij het aan een opleidingscentrum in Riel. "Ik ben heel trots op pa."

Hans' vader had volop spullen uit de oorlog. Ko vond de granaat in mei 1940. "Hij zag dat er gevochten werd op vliegveld Valkenburg, bij Leiden. Hij is een dag later gaan kijken en vond de granaat." Het projectiel is gemaakt door de Fransen en werd ingezet door Nederlandse soldaten. De explosieve inhoud was er gelukkig al uit.

Maar Ko maakte nog veel meer mee in de oorlog. Omdat hij jong en sterk was, tipte de NSB-burgemeester van zijn woonplaats Voorschoten hem aan de Duitsers als handige werkkracht. En zo gebeurde het dat Ko in 1943 naar Berlijn werd gestuurd. Daar moest hij aan de slag in een vliegtuigfabriek. Tot het eind van de oorlog heeft hij daar gezeten.

In 1945 kwam hij thuis met dozen vol boeken en documenten. Die heeft Hans allemaal geschonken aan het NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.