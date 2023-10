Welke vlag hang je op voor de vrede: Johan Vlemmix heeft de oplossing

Als het aan Johan Vlemmix ligt wappert straks op ieder stadhuis in Nederland zijn vredesvlag, als steun aan de Israëliërs en Palestijnen. Amsterdam en Vlaardingen besloten al om de vredeslag te hijsen. Vlemmix hoopt dat andere gemeenten volgen. Daarom heeft hij bedacht om alle 342 Nederlandse gemeenten gratis een vlag toe te sturen.

“Normaal verkoop ik de vlag voor 10 euro, maar nu neem ik alles voor mijn rekening. Als gemeenten de vlag willen, hoeven ze het maar aan te geven en dan stuur ik hem gratis op”, zegt de Eindhovenaar.

De zanger en entertainer ontwierp de blauwe vlag met de witte vredesduif erop al in 2006. Zijn doel was toen om de oorlog in Irak te stoppen. In de afgelopen jaren schonk hij zijn vlag persoonlijk aan verschillende beroemdheden, waaronder oud-president van Amerika Bill Clinton, zanger Justin Bieber en - toen nog - koningin Beatrix.

Nu het conflict tussen Israël en Hamas weer is opgelaaid hoopt hij dat zijn vredesvlag overal gehesen wordt. “Er is zoveel discussie over het al dan niet hijsen van de Israëlische of Palestijnse vlag, dat ik het gepast vindt om deze vlag nu aan te bieden. Dit is een neutrale vlag. Daarmee hoeven gemeenten geen kant te kiezen.”

Vlemmix – die jarenlang atoombunkers bouwde – trekt zich persoonlijk aan wat er allemaal in de wereld gebeurt. “Het is verschrikkelijk voor zowel Israël als Palestina. Mijn motto is altijd verbeter de wereld en begin bij jezelf. Daarom wil ik iets doen.”

Hij hoopt dat zijn vlag volgende week in alle gemeenten wappert en hoopt dat daarna ook andere mensen zijn vlag ophangen. Vlemmix is ook nog steeds van plan om een wereldreis te maken en alle wereldleiders de vredesvlag aan te bieden. Zelfs Poetin heeft hij daarvoor aangeschreven. “Als Poetin de vlag in ontvangst wil nemen ga ik ook naar hem toe”, zegt Vlemmix. “Ik ben het er niet mee eens wat hij doet, maar misschien krijgt hij dan wel andere gedachtes.”

