Kleinzoon Lenny Kuhr zwaargewond, zangeres reist naar Israël

Ozz, de 19-jarige kleinzoon van zangeres Lenny Kuhr uit Eindhoven, is zwaargewond geraakt in de strijd in Israël. De tiener vecht als soldaat in het Israëlische leger en is in zijn buik geschoten. Hij is met spoed naar Tel Aviv gebracht, waar hij in het ziekenhuis is geopereerd. Dat heeft haar management bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf.

De schietpartij vond plaats in een kibboets in het zuiden van het land, waar Ozz met zijn unit heen werd gestuurd. Zij werden onder vuur genomen door strijders van Hamas. Een aantal strijdmakkers van Ozz heeft het niet overleefd. De situatie met Ozz is nu stabiel. Maar de zangeres reist zaterdag naar Israël om haar twee dochters en haar vier kleinkinderen bij te staan. "Lenny weet wat de risico's zijn, maar haar moederlijke en grootmoederlijke gevoelens zijn te sterk", aldus Rob Frank, haar echtgenoot en manager. De zangeres is van plan om twee weken in Israël te blijven. De kleinkinderen van Kuhr zijn 4, 7, 17 en 19. Ozz is de oudste. Haar kleindochter van 17 wordt binnenkort 18 jaar en moet dan ook het leger in. De zangeres, bekend van hits als De Troubadour en Visite, meldt in een kort bericht op Instagram met klem "geen discussie over politiek te willen. Ik bid voor licht. Het licht dat wij allemaal zijn en dat licht dat moge zegevieren in deze duisternis. Geen woorden alsjeblieft. Alleen een kaars als symbool van liefde, deernis en hoop."