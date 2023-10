Edgar overleed op vakantie, zijn familie wacht al weken op zijn lichaam

Marleen Raaijmakers uit Etten-Leur is boos, gebroken en machteloos. Een maand geleden overleed haar vader Edgar plots aan een hartstilstand in Noord-Macedonië. Hij was daar samen met haar moeder op vakantie. Diezelfde dag zou zijn lichaam naar Nederland komen, maar een maand later wachten Marleen en haar familie daar nog steeds op. “Mijn kinderen hopen opa nog te mogen zien. Dit is onmenselijk."

Vader Edgar (58) en moeder Hedwig (63) vertrokken vorige maand voor twee weken naar Noord-Macedonië. Ze genoten van een heerlijke vakantie, maar op de laatste dag sloeg het noodlot toe. Vier uur voor vertrek, terwijl hij zijn koffer aan het inpakken was, kreeg Edgar een hartstilstand. Hij viel letterlijk dood neer in een openstaande kast op de hotelkamer.

“Die arts denkt waarschijnlijk dat mijn moeder een of andere moordenaar is.”

Hedwig hoorde de klap, rende onder de douche vandaan en zag haar man liggen. “Hij had een hoofdwond en stukken kastplank lagen letterlijk door de kamer”, vertelt Marleen. “Ze rende schreeuwend de gang op, waar gelukkig heel veel Nederlanders zaten die kwamen helpen. Een stel uit Raamsdonk heeft drie kwartier lang geholpen met reanimeren, maar het was al te laat.” Haar moeder moest een politieverklaring afleggen. Op basis daarvan waren de politie en de openbaar aanklager in Macedonië meteen overtuigd van een natuurlijke dood. Maar nu eist een van de artsen toch autopsie en weigert hij zijn handtekening te zetten voor vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland. “Dat komt door de hoofdwond”, zegt Marleen. “Die arts denkt waarschijnlijk dat mijn moeder een of andere moordenaar is.”

"Hij lag gewikkeld in dezelfde vieze dekens als in het hotel vier weken geleden."

Vorige week kreeg moeder Hedwig plots te horen dat de autopsie zaterdag zou plaatsvinden. Daarop zijn zij en Marleen last-minute naar hoofdstad Skopje gevlogen om Edgar nog te kunnen zien. “Hij lag in mensonterende toestand”, zegt ze. “In een vies wit busje, zonder kist, gewikkeld in dezelfde vieze fleecedekens en handdoeken als in het hotel vier weken geleden. Zijn sokken zaten niet goed aan en in de hoek lagen vuilniszakken.” Hedwig is ondertussen al weken aan het bellen om duidelijkheid te krijgen over het lichaam van haar man. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte, maar daar wordt de familie volgens Marleen van het kastje naar de muur gestuurd. Inmiddels zijn ze gekoppeld aan een contactpersoon van Nederland Wereldwijd, een hulporganisatie van de overheid van de overheid voor Nederlanders in het buitenland, maar ook daar krijgt de familie geen gehoor. “Niemand die mijn moeder eens belt om te vragen hoe het met haar gaat of haar sterkte wenst", zegt Marleen verontwaardigd. "Mijn vader was een goede burger en mijn moeder ook. Hoe kan het dat we zo in de steek worden gelaten?”

“De oudste hoopt dat hij opa nog mag zien."