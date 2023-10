Waarschuwing tegen gebedsgenezer: 'Bescherm mensen tegen kwakzalverij'

De gemeente Altena moet oppassen voor de religieuze organisatie Frontrunners Ministries. De Vereniging tegen de Kwakzalverij zegt dat in een brief aan de burgemeester. Frontrunners organiseert allerlei genezings- en bevrijdingsdiensten en wil daarvoor een groot zalencentrum bouwen in het dorp Dussen, dat bij Altena hoort. “Het lijkt ons een taak van een goed bestuurder om mensen te beschermen tegen dit soort kwakzalverij.”

De Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt zich zorgen om de activiteiten van Frontrunners Ministries, zo schrijven ze. Frontrunners claimt in hun diensten namelijk ziekten als MS of leukemie te kunnen genezen. "We maken ons grote zorgen om dit soort gebedsgenezingen." Het staat voor hen buiten kijf dat het om kwakzalverij gaat.

En het gaat niet alleen om zogenaamde behandelingen voor echte ziektes, Frontrunners wil mensen ook 'bevrijden' van 'demonen' als homoseksualiteit. Het bestuur van de vereniging schrijft: “Het zijn onbewezen behandelingen van soms niet bestaande aandoeningen." Daarnaast wordt de deelnemers van de diensten van Frontrunners veelvuldig om geld gevraagd. "Aan nietsvermoedende mensen wordt voor veel geld valse hoop gegeven.”

Gelijkenissen met Jomanda

Het bestuur vindt de diensten van Frontrunners lijken op de bijeenkomsten van 'genezend' medium Jomanda in de jaren negentig in Tiel. Daar hield ze genezingsbijeenkomsten en trok ze volle zalen. In 2001 kwam Jomanda in opspraak vanwege de dood van actrice Sylvia Millecam. Sylvia had borstkanker en zocht heil bij alternatieve artsen en Jomanda. Ze zette haar reguliere gezondheidszorg stop.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft zich toen hard gemaakt om Jomanda te vervolgen voor de dood van Sylvia Millecam. Na een jarenlange strijd werd Jomanda vrijgesproken, maar werden wel twee alternatieve artsen veroordeeld.

Stof opwaaien

De vereniging besloot de waarschuwingsbrief aan de burgemeester te sturen na het horen van de Omroep Brabant-podcast Op Hoop van Zegen en andere berichten in de media. In de afleveringen is te horen hoe het er tijdens zulke diensten aan toe gaat. Zo zouden mensen na een bezoek 'genezen' zijn van ongeneselijke ziektes. Ook noemt De Wal homoseksualiteit en autisme 'demonen' waar je bevrijd van zou moeten worden.

Het plan van Frontrunners Ministries om zich te vestigen in Dussen doet al langer het stof opwaaien in het kleine dorp. Dorpsbewoners vertelden eerder dat ze zich zorgen maken over de drukte tijdens de evenementen die Frontrunners daar wil gaan organiseren. Daarnaast maken ook veel van hen de gelijkenis met wat er eerder in Tiel gebeurde. Meerdere omwonenden gaven aan dat ze 'geen nieuwe Jomanda' in hun dorp willen.

Burgemeester grijpt niet in

Burgemeester Lichtenberg laat aan Omroep Brabant weten dat hij zich ervan bewust is dat er veel ophef is over de activiteiten van Frontrunners Ministries. "Het is goed dat mensen vragen stellen en zich laten informeren. Ik heb dan ook met belangstelling kennis genomen van de podcast van Omroep Brabant en de onderzoeksjournalistiek die hierbij komt kijken."

Maar hij grijpt niet in. "Als burgemeester moet ik me houden aan de bestuursrechtelijke procedures die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. Er is op dit moment geen aanleiding voor de gemeente om uitspraak te doen over de inhoud van de activiteiten van Frontrunners of hier actie op te ondernemen. Wanneer Frontrunners iets strafbaars doet, zijn politie en het Openbaar Ministerie aan zet."

Of de nieuwbouwplannen doorgaan, is nog onduidelijk. De Wal hoopt eind dit jaar zijn vergunning in te dienen bij de gemeente Altena. De plek heeft al een vergunning met horecabestemming voor 1400 bezoekers en een parkeerplaats voor 400 auto's.

