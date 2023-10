Na zijn 'mannetje van de klok' zijn alle ogen gericht op Maarten Baas

Tienduizenden mensen zien iedere dag de klok van Maarten Baas in de vertrekhal op vliegveld Schiphol. De klok met het mannetje erin dat elke minuut de tijd opnieuw tekent. Voor de ontwerper is de klok een regelrechte hit. Er staat er ook al één op Paddington Station in Londen en onlangs belde muziekicoon Peter Gabriël: of Maarten voor zijn tour in de VS ook zo'n klok kon maken. Nou dat kon natuurlijk. In het zicht van de Designweek die volgende week begint is Maarten Baas woensdagavond te gast in het tv-programma KRAAK Vraagt Door.

De klok is een blijvertje, maar er is zoveel meer in het 'Baas-universum'. Er zijn video-installaties en in Eindhoven staat zelfs een appartementencomplex van zijn hand. Het gesprek vindt plaats zijn werkplaats in Den Bosch, aan de tafel die hij ooit ontwierp voor Zomergasten' van de VPRO. "Leuk om nu ook zelf eens aan die tafel geïnterviewd te worden."

Ruim 25 jaar geleden kwam Maarten Baas naar Eindhoven voor de Design Academy. Een studie waar hij met gemengde gevoelens op terugkijkt. "Ik voelde wel wat ik wilde, maar je moest constant verantwoording afleggen. Elke week met je werk naar een docent. Als ik me dat nu voorstel: ik moet er niet aan denken. Ik maak iets, en als het klaar is zie je wel wat het geworden is."

Eigenzinnig, dat was Maarten toen al en dat is hij gebleven. "Ik ga op mijn eigen gevoel af, hoe eng dat soms ook is." Het was bijvoorbeeld heel spannend, kort na zijn afstuderen. Hij brak meteen internationaal door met zijn afstudeerproject Smoke, zwarte, half verbrande meubelen. "Maar daarna waren natuurlijk alle ogen op mij gericht", zegt hij. "Laat maar eens zien dat je ook nog iets anders kunt dan meubeltjes in de fik steken."

Hij kwam met Clay, meubels zoals een kind ze zou tekenen. "Ik had veiliger ontwerpen in de la liggen, maar ik dacht als ik daar succes mee heb, dan zit ik in de verkeerde trein, want dat is eigenlijk niet wat ik wil." Het werden dus de naïef ogende stoeltjes en tafeltjes van Clay en het werd een groot succes. Het is een belangrijk thema voor Maarten als ontwerper: de onbevangenheid van het kind. "Ik wilde dat die meubels het pure van een kindertekening zouden weerspiegelen."

Zelf merkt hij dat die onbevangenheid met het ouder worden soms wat moeilijker te bereiken is. "Je hebt een bedrijf, personeel en allerlei verplichtingen." Maar ook heeft hij geleerd dat het loont om zijn gevoel te volgen. En dus blijft hij 'spelen'. In die loods op een industrieterrein in Den Bosch. En het kan elke dag weer alle kanten op.

