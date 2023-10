Arriva start pilot: boete voor veroorzakers overlast in bussen in Brabant

Overlastgevers in de bus moeten de komende drie maanden een flinke boete betalen. Arriva start met een pilot in alle bussen in Brabant waarbij een bedrag van 313 euro direct wordt verhaald op reizigers die overlast veroorzaken. Het bedrag staat los van een eventuele boete van justitie.

Het is de Week van de Veiligheid en dat is voor Arriva het startsein om de veiligheid in Brabantse bussen te verbeteren. “We starten met een pilot van drie maanden. Onze medewerkers van Service en Veiligheid spreken overlastgevers aan en als het tot een proces-verbaal komt, moet de veroorzaker een boete van 313 euro betalen”, zegt Tineke Witteveen, woordvoerder van Arriva.

Normaal gesproken betalen herrieschoppers pas een boete als dit door justitie wordt opgelegd. De kosten van de afhandeling van een incident liggen nu nog bij het vervoersbedrijf. Tijdens de pilot kan Arriva de schade direct verhalen op de veroorzaker. De schadevergoeding van 313 euro is vastgesteld door de Service Organisatie voor Directe Aansprakelijkheid (SODA) waar Arriva mee samenwerkt. In dit bedrag is de directe schade door bijvoorbeeld vernieling of beschadiging niet meegenomen.

In alle bussen van Brabant hangen stickers om potentiële overlastgevers en zwartrijders te waarschuwen voor de boete. De sticker laat volgens Arriva zien dat overlast en incidenten niet geaccepteerd worden.