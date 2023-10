Ada is een luisterend oor voor de korfballers van de Nederlandse ploeg

Op ieder WK korfbal is Nederland de grote favoriet. Ook op het komende WK vanaf vrijdag in Taiwan is het Nederlandse team alleen blij met een gouden plak. Van de laatste elf WK's won Nederland er tien, één keer was België de sterkste. Toch is de wereldtitel niet vanzelfsprekend, want de fullprofs moeten veel doen en laten om in topvorm te zijn. Van groot belang daarbij is fysiotherapeut Ada Jansen (64) uit Bavel.

Ada heeft zelf nooit gekorfbald. “Nee, in de regio Breda zijn ze voornamelijk geïnteresseerd in voetbal en hockey. Er zijn hier geen korfbalploegen die op topniveau spelen.” Haar interesse werd gewekt toen ze tijdens haar werk een aantal korfballers op haar behandeltafel kreeg. “Ik had helemaal geen verstand van korfbal. Toen ik werd uitgenodigd om een wedstrijd te gaan kijken, was ik erg onder de indruk van de sporters en het dynamische spel. Er zat bovendien veel publiek op de tribune.” Ze werd eerst fysiotherapeut bij een club, maar in 2005 klopte de korfbalbond KNKV op de deur. Tegenwoordig is ze samen met sportarts Anne van Vegchel verantwoordelijk voor het medische deel. Ook is ze een luisterend oor voor de leden van de nationale ploeg.

"Een zware blessure kan een gigantische impact hebben."

"Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de topsporters die je behandelt. Als ze bijvoorbeeld zwaar geblesseerd raken, dan kan dat een gigantische impact hebben. Je kunt er zomaar een jaar uit liggen. Zo heb ik eens meegemaakt dat iemand alles in z'n leven opzij zette voor korfbal, maar op een toernooi al bij de eerste wedstrijd kruisbandletsel opliep. Ik ben geen psycholoog, maar ze kunnen bij mij wel hun hart luchten. Als ze uiteindelijk terugkeren in de zaal of op het veld, is dat een bijzonder gevoel." Tijdens het WK in Taiwan is TeamNL de grote favoriet. Van de elf voorgaande edities won Nederland er tien, één keer was België de sterkste. "We zijn topfavoriet en hebben allemaal spelers die er veel voor doen en laten. De sport begint echter steeds mondialer te worden. Jeugdteams hebben verloren van Taiwan en hebben het moeilijk tegen België, dat wil dus zeggen dat de concurrentie sterk is. En ook in andere landen zien we een groei. Een goede ontwikkeling voor de sport."

"Ik hoop er nog lang bij te zijn."