Oscar (64) doneert zijn lange grijze lokken: 'Mooi om iemand blij te maken'

Oscar met het door hem gedoneerde haar (foto: Imke van de Laar) Kapper Jos zet de schaar in het haar van Oscar De afgeknipte staart meet 34 centimeter Kapper Jos heeft de eerste pluk haar van Oscar in zijn hand Oscar met het door hem gedoneerde haar (foto: Imke van de Laar)

Oscar Verplak uit Eindhoven is apetrots op zijn lange grijze haar. Toch gaat het eraf. Hij gaat het doneren om er een haarstuk van te laten maken voor mensen die door ziekte hun eigen haar zijn verloren. "Het voelt goed om er iemand anders blij mee te maken."

Met lang golvend grijs haar stapt Oscar Verplak de kapperszaak binnen. Hoe lang het is weet hij niet precies. Maar wel wanneer hij voor het laats bij de kapper is geweest. "Dat was eind 2019," zegt hij lachend. In coronatijd liet hij zijn haar groeien omdat hij simpelweg niet naar de kapper mocht. Daarna werd plotseling een collega ziek. Oscar schiet vol. "Hij kreeg kanker en verloor door de chemokuur zijn haar. Ik heb toen gezegd dat ik mijn haar voor hem zou laten groeien."

"Ik heb niet voor niets gespaard, haal het er maar af."

Maar het haar van Oscar groeide natuurlijk niet zo snel. Zijn collega kon hij er dus niet mee helpen. Maar een ander wel. Daarom klopte hij aan bij kapper Jos Vogels van Studio Tonny. Hier laten ze haarstukken maken van gedoneerd haar. Hij is dolblij als hij het haar van Oscar ziet. "Wat een prachtig haar!" roept hij uit. "We hebben niet vaak iemand in de stoel die grijs haar doneert. Terwijl er natuurlijk genoeg mensen met grijs haar zijn die een haarstuk nodig hebben." Jos pakt er meteen een meetlint bij. Hij meet 45 centimeter, van kruin tot het puntje van het haar van Oscar. En dat is meer genoeg, want de minimale lengte voor een haardonatie is 30 centimeter. "Weet je het heel zeker?" vraagt hij aan Oscar. Die knikt resoluut. "Ik heb niet voor niets gespaard, het is goed zo. Haal het er maar af."

"Over vier jaar kom ik weer terug!"