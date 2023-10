Dode gevonden in portiek bij een huis, politie doet onderzoek

In een portiek bij een huis aan de Bernhardstraat in Bakel is een dode gevonden. De politie doet onderzoek.

De dode zou volgens een 112-correspondent niet een bewoner van dat huis zijn. Witte schermen

De omgeving van het huis waar de dode werd gevonden is afgezet met lint. Er zijn witte schermen neergezet. "Schuin tegenover dit huis ligt een fiets in de bosjes", laat de 112-correspondent weten. Tirolerfestijn

In de buurt van het huis waar de dode werd gevonden, aan het Geneneind, vond vrijdagavond een Tirolerfestijn plaats. Een bewoner van de Bernhardstraat vertelt dat hij 's nachts mensen daar vandaan hoorde komen. Of de dode een van de bezoekers van dit feest was, wordt onderzocht. Op datzelfde terrein aan het Geneneind is deze zaterdag themafeest Airlines gepland.