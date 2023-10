Dorpsfeest afgelast na plotselinge dood voorzitter (51)

Themafeest Airlines in Bakel, dat zaterdagavond zou plaatsvinden aan het Geneneind, is afgelast. De voorzitter (51) van het comité dat het feest organiseerde, is plotseling overleden.

Het lichaam van de 51-jarige man werd zaterdagochtend gevonden in de portiek bij een huis aan de Bernhardstraat in Bakel. Hij woonde niet in dat huis, vertelt een woordvoerster van de politie. Uit onderzoek blijkt dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De omgeving van het huis waar de dode werd gevonden werd na de vondst afgezet met lint en er werden witte schermen neergezet. Voorzitter feest

In de buurt van het huis waar de dode werd gevonden, aan het Geneneind, vond vrijdagavond een Tirolerfestijn plaats. Ook bij de organisatie van dit festijn zou de man betrokken zijn geweest.

De dode werd gevonden in een portiek bij een huis aan de Bernhardstraat in Bakel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Wat de man in Bakel precies overkomen is, wordt onderzocht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).