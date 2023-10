Man (31) met ijzeren staaf mishandelt plaatsgenoot (24) bij verkeersruzie

Een verkeersruzie in Roosendaal is vrijdag aan het einde van de middag uit de hand gelopen. Een 24-jarige inwoner van Roosendaal kreeg het aan de stok met een 31-jarige plaatsgenoot en raakte hierbij gewond. De 31-jarige Roosendaler zou een ijzeren staaf in zijn hand hebben gehad en ook op een auto hebben geslagen.

