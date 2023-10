Man (59) thuis overvallen en moet pincode afgeven, daders nemen auto mee

Een 59-jarige man is vrijdagnacht overvallen in zijn huis in Bergen op Zoom. De overvallers gingen er onder andere vandoor met zijn auto.

Rond half vijf zaterdagnacht vond de woningoverval plaats. Een aantal onbekende mensen stonden voor zijn huis in de wijk Zeekant en hebben het slachtoffer overlopen. Het slachtoffer werd nadat hij zijn pincode had gegeven naar boven gestuurd. Ook auto meegenomen

Na een paar uur durfde hij pas weer beneden te kijken. Daar zag hij dat ook zijn auto was meegenomen. Zijn familieleden hebben de politie ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de overval. Ze is op zoek naar getuigen.