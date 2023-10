Frans Bauer is een fanatieke voetbalvader en kan zich moeilijk 'inhouden'

Frans Bauer heeft in een video op Instagram bekend dat hij moeite heeft om zich in te houden langs het voetbalveld. De zanger vertelt dat hij toch altijd iets te fanatiek langs de zijlijn staat. Terwijl hij tegen de kijker praat moedigt hij ook zijn zoon aan die op dat moment een voetbalwedstrijd aan het spelen is.

De zanger vraagt of zijn volgers op Instagram daar ook wel eens last van hebben. "Wie kent het niet, hè? Vroeg je nest uit en dan sta je hier langs de kant van het voetbalveld. Gigantische wedstrijd, Frans Bauer junior zit erin, in de spits, maar 1-0 achter, mensen. Wat verschrikkelijk", zegt Bauer tegen zijn volgers, waarop hij zijn zoon nog eens aanmoedigt. Bauer vindt het soms moeilijk om zichzelf in te houden bij het aanmoedigen van zijn zoon. "De emoties worden dan veel te hoog, herkennen jullie dat ook? Dat je naar je eigen kind staat te kijken en denkt: kom op nou, jongen!"