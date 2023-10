Vijf jaar raakte Bart geen racket aan, nu is hij padel-prof

Bart van Opstal (28) had als tiener de droom om tennisprof te worden. Op negentienjarige leeftijd gooide een knieblessure roet in het eten. Vijf jaar raakte hij geen racket aan, totdat hij in 2019 voor de lol een potje padel speelde. Het werd de start van een nieuwe topsportcarrière, want de Tilburger is opgeklommen naar de top van Nederland.

Dat zijn tennisdroom in één klap voorbij was, kwam keihard aan bij Bart. “Toen ik tien jaar was, begon ik met tennis. Nooit hoorde ik in mijn leeftijdscategorie tot de beste spelers, maar dat veranderde toen ik zestien was. Uiteindelijk moest ik door de blessure stoppen met topsport, dat was keihard.”

Geld verdienen met tennis lukte niet, dus koos hij na zijn studie voor het werkende leven. Hij had diverse baantjes, maar zijn leven veranderde toen hij padel speelde met een vriend. “Ik vond het leuk en met mijn knie ging het redelijk. Toen we drie weken later nog een keer op de baan stonden, was dit het begin van een verliefdheid. Padel is mooier dan tennis, je hele plan moet kloppen.”

Bart begon in een competitieteam op een laag niveau. Al snel ging hij aan de slag bij een ploeg in de hoogste Nederlandse klasse. “Ik had nog nooit getraind, maar ik vond het spel erg leuk en werd steeds beter. Mijn oude knieblessure was gelukkig geen probleem meer.”