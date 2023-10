15-jarige jongen gewond bij schietpartij in Oss, dader gevlucht

In de Kardinaal de Jongstraat in Oss heeft zaterdagavond rond tien uur een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een 15-jarige jongen gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook landde er een traumahelikopter voor medische assistentie. De dader is gevlucht.

Politie vertelde tegen een 112-correspondent dat de schietpartij op de Schadewijkstraat is gebeurd bij een hondenuitlaatveld. Vervolgens zou de jongen richting de Jumbo verderop zijn gestrompeld om hulp te zoeken. Daar is hij door een ambulance opgehaald. Het hondenuitlaatveld is afgezet. Daar zoekt de politie naar kogelhulzen. Er staat al een pion op de weg, vermoedelijk is daar al een huls gevonden. De brandweer is onderweg met een lichtcontainer, zodat er sporenonderzoek gedaan kan worden.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision