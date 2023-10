Schietpartij Oss te zien op camerabeelden: jongen (15) van achter beschoten

De schietpartij van zaterdagavond aan de Schadewijkstraat in Oss is vastgelegd op camerabeelden. Daarop is te zien hoe iemand komt aanfietsen en een 15-jarige jongen van achteren beschiet. Daarna klinkt er geschreeuw.

De dader gaat er daarna vandoor. Het 15-jarige slachtoffer en een andere jongen rennen daarna richting de Jumbo-supermarkt aan de Kardinaal De Jongstraat, waar ze om hulp roepen. De beelden waarop de schietpartij is te zien, worden volop gedeeld via social media. De schietpartij gebeurde rond tien uur 's avonds bij een hondenuitlaatveld. Traumaheli

Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en is daarna in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. De politie deed zaterdagavond na de schietpartij onderzoek.