Ineens is het herfst, en dat levert mooie plaatjes op

Na het nazomerweer waarmee we de afgelopen weken volop te maken hadden, is het deze zondag even wennen. De temperatuur komt niet boven de 12 graden uit. Het voelt alsof het ineens herfst is. Of je daar nou blij mee bent of niet, het levert sowieso mooie plaatjes op.

"Het is echt heel lang geleden dat we zulke temperaturen hebben gehad", vertelde Rico Schröder van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Ik geloof dat het begin mei dit jaar al 15 graden in Brabant was. Sindsdien is het alleen maar boven de 15 graden geweest. Maar we moeten er maar een beetje aan wennen", benadrukte hij. "De komende tijd blijven we met die koude lucht te maken krijgen. De komende nachten daalt de temperatuur zelfs richting het vriespunt."

"Dinsdag ziet er echt fantastisch uit."

Er trekken deze zondag talrijke buien over, van het noordwesten naar het zuidoosten. In de loop van de dag wordt die buiigheid geleidelijk minder en breekt de zon wat vaker door. "Maar ik denk dat het 's avonds pas echt droog wordt. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 1 of 2 graden." Maandag beginnen we de dag fris. "Geleidelijk aan breekt de zon dan door. 's Middags komt de temperatuur weer uit op een graad of 12, maar er staat dan weinig wind. In het algemeen is het dan dus best lekker weer." Dinsdag ziet het weerbeeld er volgens Rico 'echt fantastisch' uit. "Dan is er bijna geen wolkje aan de lucht. De zon schijnt dan echt volop. Na weer een koude nacht loopt de temperatuur dan op naar 13, misschien 14 graden."

"Het zal me niet verbazen als we donderdag weer op 18 of 19 graden zitten."

Ook een deel van de woensdag zal het volgens de weerman nog prima weer zijn. "Maar donderdag krijgen we met een storing te maken. Dan gaat het geruime tijd regenen." Daarbij wordt het wel warm voor de tijd van het jaar. "Het zal we niks verbazen als we dan weer op 18 of 19 graden zitten."

