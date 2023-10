Ook Meester Kikker van Paul van Loon bekroond met Gouden Boek

Schrijver Paul van Loon uit Drunen heeft voor Meester Kikker een Gouden Boek ontvangen, meldt boekenkoepel CPNB. Zondagmiddag werd de prijs uitgereikt tijdens de première van de musical Meester Kikker. Het is de tweede keer in een maand tijd dat Van Loon een Gouden Boek voor een van zijn werken krijgt. Eind september kreeg de auteur er ook al een voor zijn jeugdboek Raveleijn.

Sinds het verschijnen van Meester Kikker in 1995 zijn er meer dan 75.000 exemplaren verkocht. Dit is volgens CPNB goed voor de gouden status binnen het genre kinderboeken. Voor volwassenen geldt een andere norm, daarvan moeten minstens 200.000 exemplaren verkocht zijn voordat een titel bekroond wordt met een Gouden Boek.

Ongewone meester

Meester Kikker gaat over een ongewone meester die zegt dat hij soms een kikker is, maar de kinderen in zijn klas geloven hem niet. Maar dan komt de meester een keer de klas binnen met natte en gescheurde kleren en kroos in zijn haar, en beweert hij door een ooievaar te zijn aangevallen.

In 1996 werd het boek al bekroond door de Kinderjury, de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Ter ere van de musical en het Gouden Boek verschijnt er deze maand een nieuwe full colour uitgave van Meester Kikker.