In de Kanariestraat in Sint Willebrord heeft zondagavond kort voor acht uur een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is volgens de politie een man gewond geraakt.

Het slachtoffer wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het men hem gaat, is niet duidelijk. De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij vooraf ging. Volgens een 112-correspondent trekt het voorval veel bekijks. De omgeving is met linten afgezet.

Foto: Christian Traets/SQ Vision

Foto: Christian Traets/SQ Vision